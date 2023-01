Real-Star David Alaba verletzte sich an der Wade

Nach der unglücklichen 1:2-Niederlage am Samstag bei Villarreal kam es am Montag für David Alaba und Real Madrid noch schlimmer. Der Wiener erlitt eine Wadenverletzung, wie der Klub am Montag nach einer Untersuchung bekannt gab.

Glück im Unglück: Real Madrid hat erst am 21. Jänner das nächste Spiel in LaLiga gegen Bilbao. Ob Alaba schon am Mittwoch im Supercopa-Halbfinale spielen kann, ließ der Klub offen.