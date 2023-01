Tobende Chelsea-Fans wollen Thomas Tuchel zurück

In der Kurve der Blues-Fans sangen sie schon den Namen des deutschen Ex-Trainers. Die Fans des sportlich schwer taumelnden FC Chelsea wollen Thomas Tuchel zurück haben an der Stamford Bridge. Bei der 0:4-Klatsche auswärts gegen Meister Manchester City im Pokal nur wenige Tage nach der Niederlage in der Meisterschaft musste sich sogar schon Citys Star-Trainer Pep Guardiola für den angezählten Chelsea-Coach Graham Potter starkmachen. „Ich weiß, in großen Clubs zählen die Ergebnisse, aber ich würde sagen: Gebt ihm Zeit.“