Medizincheck in England: Wöber vor Millionen-Transfer zu Leeds United

ÖFB-Teamspieler Maximilian Wöber steht unmittelbar vor einem Transfer von Serienmeister Red Bull Salzburg in die englische Premier League zu Leeds United. Der 24-jährige Verteidiger befand sich laut APA-Informationen am Montag bereits in England, um einen abschließenden Medizincheck zu absolvieren. Unter Leeds-Trainer Jesse Marsch war Wöber 2019 vom FC Sevilla nach Salzburg gewechselt. Die Ablöse soll sich nun inklusive Bonuszahlungen im Bereich von 20 Mio. Euro bewegen.