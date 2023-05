Nun soll ein neuer Präsident natürlich immer an seinen Taten gemessen werden, weshalb man Klaus Mitterdorfer, der erst im Juni offiziell gewählt werden wird, zunächst Zeit geben muss. Doch auch Worte haben in dieser Funktion enormes Gewicht. Und in diesem Fall stimmen mich die ersten Aussagen des 57-Jährigen aus mehreren Gründen nachdenklich.

Es hätte im Zuge des Auswahlprozesses niemanden gegeben, dem das Präsidium das Amt zugetraut hätte, sagte Mitterdorfer zu seinen Beweggründen. Das muss wie Hohn klingen für jene erfolgreichen Unternehmer aus der Privatwirtschaft, die im Vorfeld ebenfalls ins Spiel gebracht wurden – etwa ein Vorstandsmitglied einer namhaften Versicherung.