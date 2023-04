Der neue ÖFB-Präsident setzt auf Teamwork und Versöhnung

„Ich bin selber überrascht. Ich habe nicht in dieser Form mit so einer Geschlossenheit und Einigkeit gerechnet. Ich habe immer gesagt, es ist vorstellbar, wenn es eine Mehrheit gibt, aber nicht um jeden Preis“, sagte Mitterdorfer zur APA.

Zerstrittenes Duo

Nun heißt es Gräben zuschütten. Sowohl im zuletzt zerstrittenen Vorstand als auch auf Büro-Ebene, auf der den beiden Geschäftsführern Bernhard Neuhold und Thomas Hollerer ein zerrüttetes Verhältnis pflegen.

Das soll mit Teamwork gelingen. „Ich sehe es als eine meiner Stärken, zu versuchen, in allen Bereichen die Teamorientierung zu fördern. Das habe ich immer so erfahren und will es auch so leben. Ich will alle, auch die kritisch waren, ins Boot holen. Denn es geht um die Sache, um den Spitzenfußball und den Amateurfußball“, erklärte Mitterdorfer, der als Spieler, Trainer und Funktionär seit Jahrzehnten im Fußball engagiert ist und seit 2016 Landesverbandspräsident in Kärnten ist.