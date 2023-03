Marc Janko über das Team und die Stadien – eine traurige Entwicklung

Mit der EM-Qualifikation beginnt für das Nationalteam unter Ralf Rangnick auch eine neue Zeitrechnung. In den ersten zwei Spielen gegen Aserbaidschan und Estland wird interessant zu sehen sein, wie es uns gelingt, das Spiel zu machen. Denn in beiden Duellen ist Österreich der Favorit. In den vergangenen Jahren taten wir uns – beispielsweise in der Nations League – gegen stärkere Gegner gefühlt leichter. Diese zwei Matches sind somit ideale Tests – nicht mehr, aber auch nicht weniger. Bitter sind freilich die Ausfälle von Arnautovic und Alaba, weshalb man nicht in der Bestbesetzung für die großen Spiele gegen Belgien und Schweden im Juni proben kann.