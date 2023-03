Tojner verkündet das Nein von Rapid, will aber künftig Länderspiele

Tojner will Länderspiele in Hütteldorf schnellstmöglich nachholen: „Ich habe Teamchef Ralf Rangnick in einem persönlichen Gespräch versichert, dass ich mich auch weiterhin für Heimspiele Österreichs im Allianz-Stadion starkmachen werde. Denn unser wichtigstes Team braucht die bestmögliche Unterstützung.“