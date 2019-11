Zum neidisch werden: Tirana hat ein neues Stadion

In Sachen Design und Funktionalität stellt die Arena Kombëtare so manches österreichische Stadion in den Schatten. Der Komplex beherbergt Luxushotels und mehrere Geschäfte, die Vidiwall ist eine der größten, die überhaupt in einem Stadion zu finden ist. Die eigenwillige Dachkonstruktion soll, so erzählen die italienischen Stadion-Designer, die Umrisse von Albanien zeigen.