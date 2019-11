Niessl: "Im Nationalstadion soll auch Wintersport Platz haben"

In den letzten Monaten ging der ÖFB beim Thema Nationalstadion in die Offensive, vor allem Präsident Leo Windtner spielte regelrecht ein Angriffspressing, doch die Stadtpolitik in Wien und St. Pölten wehrte bravourös ab. Dennoch ist für Windtner das Thema noch lange nicht vom Tisch. Im Hintergrund wird eine Machbarkeitsstudie erstellt, die Ergebnisse wird man der neuen Regierung präsentieren. „Die Ansprechpartner haben sich in den letzten Monaten ja geändert“, begründet Windtner. Deshalb sei der ÖFB aber nicht untätig geblieben.

Argumentative Schützenhilfe erhält der ÖFB-Präsident vom neuen BSO-Präsidenten Hans Niessl, selbst einst Fußballer und Fußball-Trainer. Im KURIER-Talk sprach sich der Burgenländer klar für weitere Gespräche zwischen dem Verband und der Politik aus. „Man muss hier die Diskussionen klar strukturieren. In einem Nationalsportstadion sollen so viele Sportarten wie möglich beheimatet sein. Auch der Wintersport sollte in so einer Arena Platz haben.“ Beispielsweise könne man Langlaufen, Eishockey spielen oder Biathlon-Events abhalten. „Man muss nur die Voraussetzungen dafür schaffen. In Europa gibt es Beispiele.“ Niessl spricht weniger von einem Fußballstadion als von einem Sportnationalstadion.