Zu klein für große Erfolge? Warum es Österreich wieder nicht zur WM schaffte

Am 29. April wird bekannt, wer rund eine Brutto-Million jährlich als Franco-Foda-Nachfolger erhält. Bis dahin wird kein Tag vergehen, an dem nicht irgendwer irgendwen ins Teamchef-Ratespiel bringt. Studenten der Wiener Uni beteiligen sich daran nicht. Sie arbeiten unter Harald Tschan an einer Studie über Österreichs Fußball. Die wird erst gar nicht dem Fußball-Bund, sondern dem Sportministerium übergeben. Zumal der ÖFB den Ruf hat, für staatliche Förderungen ungleich empfänglicher als für fachliche Kritik zu sein.

Die österreichische Ausrede „Zu klein für große Erfolge“ gilt nicht. Das beweisen die Endrunden-Teilnahmen ab 2000 von Ländern mit einer vergleichbarer Einwohnerzahl: Je neunmal (das diesmal gescheiterte) Schweden und die Schweiz (einmal davon als Gastgeber der EM 2008), Kroatien und Dänemark (je acht), Tschechien (sieben), dreimal Österreich (einmal Freilos für die Heim-EM 2008).