Zittersieg in Tirol: Rapid bleibt unter Klauß in der Erfolgsspur

Das Spiel blieb offen. WSG suchte das Glück in der Offensive und fand gute Möglichkeiten auf den Ausgleich vor. Doch das Risiko ging auf Kosten der Defensive. Und das spielte Rapid in die Karten. Erst scheiterte Kühn alleine vor WSG-Goalie Stejskal, später vergab Grüll noch alleinstehend. Doch dann machte es der Flügelspieler besser: Nach einem weiten Abschlag von Kongolo übernahm Grüll den Ball zu einem Solo-Lauf und einem platzierten Schuss ins lange Eck zum 2:0 (74.)

Kongolo sah erneut die Rote Karte

Terrence Kongolo machte übrigens ein gutes Spiel. Es war sein erstes von Beginn an seit dem 3:3 gegen den WAC im September. Damals erhielt der Niederländer in seiner ersten Partie für Rapid die Rote Karte.

Am Dienstag sah er bei seinem zweiten Spiel von Beginn an erneut rot. Bei einem Zweikampf kam der Verteidiger zu spät und trat Ogrinec mit der Sohle auf den Knöchel (87.).

Es wurde tatsächlich noch einmal spannend. Denn der eingewechselte Moormann bugsierte einen Querpass ins eigene Tor zum 1:2 (92.). Sieben Minuten Nachspielzeit zitterte Rapid. Doch es blieb beim zweiten Sieg unter Trainer Robert Klauß. "Durch die Rote Karte wurde es nochmal spannend. Am Ende bin ich froh, dass wir es über die Zeit gebracht haben. Wir haben leidenschaftlich verteidigt. Aber eine große Analyse ist heute nicht notwendig", sagte der Trainer.

Im zweiten Dienstag-Spiel setzte sich Altach gegen Lustenau 3:0 durch. Das Schlusslicht präsentierte sich dabei erneut nicht bundesligareif und ist auch nach 16 Runden ohne Sieg.