Ex-Rapidler Schwab begeistert mit einer herzerwärmenden Geste

Sportlich läuft es für PAOK Saloniki mit den beiden Österreichern Thomas Murg und Stefan Schwab recht gut. Vergangene Woche wurde Eintracht Frankfurt in der Conference League in Deutschland mit 2:1 besiegt, in der griechischen Super League kann heute gegen Lamia der Abstand auf Tabellenführer Panathinaikos auf zwei Punkte reduziert werden.

Ein Highlight war vielleicht auch der 5:0-Sieg in der Liga gegen Mittelständler Panserraikos vor neun Tagen: Beide Österreicher standen in der Startelf, Murg erzielte beim Kantersieg zwei Treffer.