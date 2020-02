Zigarettenverbot am Tivoli: Vorbild für die ganze Bundesliga?

Im Tivolistadion herrschen ab sofort strengere Sitten. Mit Frühjahrsbeginn tritt in der Innsbrucker Arena ein Rauchverbot in Kraft. Damit folgt man einem internationalen Trend: In anderen internationalen Stadien wie etwa dem Nou Camp in Barcelona oder der Allianz Arena in München gilt das Rauchverbot schon länger, ebenso im gesamten englischen Fußball.

Ab sofort ist in Innsbruck das Rauchen auf dem gesamten Stadiongelände und auf den Tribünen untersagt. Das gilt übrigens auch für E-Zigaretten. Es wird allerdings einige ausgewiesene Raucherzonen im Umfeld des Tivolistadions geben. Ob andere österreichische Klubs dem Vorbild folgen? Meister Salzburg hat ein Rauchverbot bereits ab Sommer angekündigt.