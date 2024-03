WSG-Trainer Thomas Silberberger: "Bin ein Gerechtigkeitsfanatiker"

Mit Silberberger verabschiedet sich mit Saisonende der Bundesligatrainer mit dem größten Sitzfleisch. Im Sommer 2013 trat der Tiroler das Amt an, hinter ihm liegen elf Jahre, in denen die WSG von der Regionalliga West in die Bundesliga marschiert ist und sich inzwischen dort die fünfte Saison in Folge hält. „Wir haben hier verdammt viel richtig gemacht“, sagt Silberberger.