WSG Tirol will für das Cup-Match gegen Austria auswandern

Dieses Duell soll dann allerdings nicht im Tivolistadion über die Bühne gehen, in dem WSG Tirol seine Bundesligaheimspiele austragen muss. Für das Cup-Match will der Liga-Neuling in die vertraute Umgebung des Gernot Langes-Stadions in Wattens zurückkehren. Die kleine Arena erfüllt nicht die Kriterien für die Bundesliga, im Cup steht das Stadion allerdings als Spielwiese zur Verfügung.

"Das ist unser erklärter Wunsch, dieses Cup-Match in Wattens auszutragen", erklärt WSG-Sportchef Stefan Köck. Mit dieser Entscheidung wollen sich die Klubverantwortlichen auch bei den langjährigen treuen Fans aus Wattens bedanken, die jetzt für die Heimspiele nach Innsbruck pendeln müssen. "Ein Cupspiel vor 3500 Leuten im Gernot Langes-Stadion hätte was, das wäre ein toller Rahmen", sagt Köck.