WSG-Tirol-Sportchef Köck verpflichtet seinen eigenen Sohn

Denn dieser David Jaunegg ist der Sohn von Sportchef Stefan Köck und wie früher sein Papa in der Defensive am Ball. Jaunegg erhielt einen Profivertrag, nachdem er in der vergangenen Saison für die ÖO Juniors tätig war. Zuvor hatte er im Nachwuchs und im Amateurteam der WSG aufgezeigt. "Dass er jetzt die Chance erhält, sich im Profibereich zu beweisen, ist nicht nur ein Erfolg für ihn, sondern auch eine Bestätigung für den Wattener Weg", sagt Cheftrainer Thomas Silberberger.