Ein argentinischer Mittelstürmer für WSG Tirol

Der 28-jährige Stürmer war im Laufe seiner Karriere auch schon in Europa tätig. Rinaldi stand eine Saison für Panathinaikos Athen unter Vertrag, danach spielte er in Italien für Brescia Calcio. Da wie dort konnte der 28-Jährige sich aber nicht wirklich in Szene setzen, weshalb er nach Argentinien zurückkehrte.