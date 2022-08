WSG Tirol hat den nächsten Goalgetter zum Nulltarif

Dass ein Stürmer aus den eigenen Reihen in diese großen Fußstapfen treten würde, obendrein ein Spieler, der zuvor noch kein Bundesligator erzielt hatte, daran hätte bei der WSG Tirol damals keiner gedacht.

Tim Prica hat es in Windeseile geschafft, dass in Wattens keiner mehr von Vorgänger Giacomo Vrioni oder gar einem besorgniserregenden Sturm-Problem spricht. Beachtliche fünf Mal hat der 20-jährige Schwede in den ersten vier Runden getroffen, sich dabei bei allem Torjubel aber auch einen Namen als Chancentod gemacht. Hätte dieser Tim Prica all seine hochkarätigen Möglichkeiten genützt, er müsste mit weit mehr als zehn Treffern die Torschützenliste anführen.