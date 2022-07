Ein Jungstar, der diesen Namen trägt: Nik P. stürmt für WSG Tirol

Eine Woche vor dem offiziellen Saisonstart mit dem ÖFB-Cup-Match in Neusiedl wartet auf WSG Tirol der Höhepunkt der Sommer-Vorbereitung. Im Rahmen des Sommerfests im Gernot Langes Stadion in Wattens (Beginn 14 Uhr) trifft das Team von Thomas Silberberger am Samstag auf den deutschen Bundesligisten Wolfsburg (17.30 Uhr).

Mit dem argentinischen Stürmer Lautaro Rinaldi und Rechtsverteidiger David Jaunegg hat die WSG bislang erst zwei neue Spieler verpflichtet. Knapp vor dem Saisonauftakt kommt nun eine weitere Verstärkung: Nik Prelec wird in der kommenden Saison für die Tiroler auf Torjagd gehen.