WSG-Tirol-Coach Silberberger: „Ich überlebe sogar einen Abstieg“

Wenn Thomas Silberberger am Abend des 4. Juli jemand gesagt hätte, WSG Tirol würde in Ried in die neue Saison starten, „dann hätte ich gedacht: ,Hoppla, dann ist also Klagenfurt in die Bundesliga aufgestiegen.‘“

Am 4. Juli hatte sich WSG Tirol mit einem 0:0 gegen die Admira nach nur einer Saison aus der Bundesliga verabschiedet. Der Skandal um die Commerzialbank und der folgende Konkurs des SV Mattersburg haben den Wattenern unverhofft eine zweite Chance ermöglicht. Langzeitcoach Silberberger (seit 2013 im Amt) über . . .

Die Lehren aus der vergangenen Saison

„Uns hat Covid sicher mehr geschadet als anderen Vereinen, weil wir eine zu alte Mannschaft hatten. Die englischen Wochen waren Gift für uns. Ohne Covid und ohne meinen Motorradunfall hätten wir es wahrscheinlich auch sportlich geschafft. Wir haben jetzt ganz bewusst die Mannschaft verjüngt.“

Die runderneute Mannschaft

„Wir haben jetzt eine gute Mischung. Weil die Jungen sehr viel Potenzial haben und die Arrivierten dadurch auch sehen, dass sie liefern müssen. Wir sind variabler, hungriger, dynamischer und fitter geworden. Diese Mannschaft ist besser als die, mit der wir vor einem Jahr gestartet sind.“