WSG-Sportchef Stefan Köck: „Mit nett sein gewinnen wir nichts“

„Aber uns fehlt im Moment vorne und hinten die Entschlossenheit“, beklagt sich Stefan Köck. Auch in Graz ließen die Tiroler beim Stand von 0:0 hochkarätige Chancen liegen, um sich dann in der Defensive haarsträubende Patzer zu erlauben. „Ich erwarte mir mehr Gegenwehr, wir müssen ekliger sein“, fordert der Sportchef, der am Montag seine Mannschaft abermals in die Pflicht nahm. „Denn mit nett sein gewinnen wir nichts.“

Auf Stürmersuche

Panik oder Aktionismus löst der Negativlauf bei der WSG aber nicht aus. „Man darf es jetzt nicht überdramatisieren“, sagt Köck. Weit mehr Sorge bereitet dem Sportchef die schwere Verletzung von Tobias Anselm. Der U-21-Teamstürmer fällt mit einem Kreuzbandriss lange aus. Deshalb werden die Tiroler noch einmal auf dem Transfermarkt aktiv werden und sich auf die Suche nach einem vertraglosen Stürmer begeben, der a) leistbar ist und b) schnell helfen kann. "Wir sollten schon reagieren", meint Köck.