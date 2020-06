WSG-Coach Silberberger: "Ich mach's wie Happel. Nur ohne Tschick"

Als Thomas Silberberger diesen Mittwoch das erste Mal seinen ramponierten Unterschenkel zu Gesicht bekam, verschlug es ihm regelrecht die Sprache. "Mir ist richtig schiach geworden", gesteht der Trainer von Aufsteiger WSG Tirol. "Ich hatte in meiner Karriere viele schwere Verletzungen. Ein Kreuzbandriss ist nichts dagegen. Mich hat's richtig erwischt. Ein Wahnsinn "

Kritische Phase

Knapp zwei Wochen ist es her, dass sich Silberberger bei einem Unfall mit dem Motorrad dermaßen schwer verletzt hatte, dass er in der Zwischenzeit drei Mal operiert werden musste. Eine Metallplatte und ein Nagel halten seither das Bein zusammen, bereits zwei Mal wurde ihm Haut vom Oberschenkel an den Unterschenkel verpflanzt. "Ich muss höllisch aufpassen, dass diese Haut anwächst. Es ist jetzt eine kritische Phase."

Eigentlich sollte er sich ja schonen und jede Anstrengung vermeiden, doch Silberberger kann und will seine Mannschaft einfach nicht im Stich lassen. Nicht in dieser turbulenten und entscheidenden Phase der Meisterschaft, in der es für WSG Tirol um den Klassenerhalt geht und ein abgeklärter Chefcoach an der Seitenlinie gerade am dringendsten gebraucht wird.