WSG-Coach Silberberger: "Dann läuft bei der Austria was falsch"

Thomas Silberberger hat dafür keine Erklärung. Eines zeigen ihm diese frühen Tore aber sehr wohl: Seine Mannschaft ist von Beginn an hellwach und braucht offenbar nicht lange, um auf Touren zu kommen. "Der nächste Schritt muss sein, dass wir einmal 90 Minuten stabil auftreten. In Altach waren es zuletzt schon 60", so der Coach.

Fröhliche Gesichter

Auf dem Weg nach Innsbruck kam die Austria am Verteilerkreis vorbei. Genau dort konnten sie sich vor der Torejagd im Tiroler Land Anschauungsunterricht beim Circus Safari holen, der in Favoriten seine Zelte aufgeschlagen hat. Trainer Peter Stöger fordert vor dem Duell mit der WSG Tirol: „Im gegnerischen Strafraum müssen wir kaltschnäuziger werden.“

Das 2:2 daheim gegen die Admira sei freilich enttäuschend gewesen, so der Coach. „Auf Knopfdruck werden wir nicht stabil und darauf sind wir als Team auch vorbereitet.“ Routinier Markus Suttner pflichtet dem bei. „Man kann nicht sofort alles ändern, das dauert seine Zeit.“ Stöger jedenfalls zeigt sich mit dem bisher eingeschlagenen Weg nicht unzufrieden. „Grundsätzlich sind wir in vielen Phasen aber auch schon dort, wo wir hin wollen. Sowohl beim Spiel gegen den LASK oder Ried, auch gegen die Admira. Wer genau hingeschaut hat, weiß, was wir wollen.“

Die Stimmung bei den Violetten ist offensichtlich gut, beim Abschlusstraining sah man in viele fröhliche Gesichter, beim internen Spiel war der Spaß an der Arbeit spürbar. Damit die Fröhlichkeit keinen Abbruch erfährt, benötigt es in Innsbruck drei Punkte, ehe die Länderspielpause folgt