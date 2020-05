Ronaldo – Ibrahimovic, Portugal gegen Schweden

Hinspiele, Freitag, 15. 11.

Island – Kroatien (20.00) in Reykjavik

Portugal – Schweden (20.45) in Lissabon

Ukraine – Frankreich (20.45) in Kiew

Griechenland – Rumänien (20.45) in Piräus



Rückspiele, Dienstag, 19. 11.

Rumänien – Griechenland (20.00) in Bukarest

Kroatien – Island (20.15) in Zagreb

Schweden – Portugal (20.45) in Solna

Frankreich – Ukraine (21.00) in Paris-St. Denis