Wirtschaftsspionage? LASK meldet Einbruch in die Raiffeisen-Arena

Der LASK steht unter Schock. Wie der Spitzenreiter der Fußball-Bundesliga am Donnerstag mitteilte, war am Mittwoch in den Morgenstunden in das Areal der Raiffeisen-Arena eingebrochen worden. Dabei wurden rechtswidrig Überwachungskameras installiert, heißt es.

Mittels Videoüberwachung wurde festgestellt, dass sich am Mittwoch um 03:22 zwei vermummte Personen widerrechtlich Zugang zum Vereinsgelände verschafften. Im Zuge dieser kriminellen Handlung soll zudem eine Kamera angebracht worden sein. Der LASK hat bereits Strafanzeige bei der Polizei eingebracht.