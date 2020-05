In der Corona-Krise: Polizei-Kontrolle beim Training des LASK

Ein Liga-Start rückt derweil immer näher. Vizekanzler und Sportminister Werner Kogler kündigte am Montag an, dass der Spielbetrieb "Ende Mai, Anfang Juni" fortgesetzt werden könne. Das Mannschaftstraining werde ja noch "mit dem Hochfahren ab 15. Mai", also am kommenden Freitag, zugelassen, sagte der 58-Jährige am Montag in Wien bei einer Pressekonferenz auf APA-Anfrage.