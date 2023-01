Windbichler und Berger: Zwei Exoten war in China lange viel verboten

Heimaturlaub

Windbichler, der in Österreich eine Bänderverletzung auskurieren darf, muss vertragsbedingt nach China zurück. Während Berger mit dem südkoreanischen Coach Seo Jung-won (ehemals Publikumsliebling in Ried) vielleicht ein exotisches Häuserl weiterzieht. „Seo gilt jetzt als Asiens bester Trainer.“

Seo lehrte seine Legionäre (darunter Brasilianer) asiatische Gelassenheit. Andernfalls hätten die wohl durchgedreht. Meist befanden sie sich in einer Bubble. Oder sie sahen außer ihren Gegnern nur leere Tribünen. Erst die letzten 4 von 34 Spielen fanden vor Publikum statt.

Bergers Versuche, seine Familie einfliegen zu lassen, scheiterten. Windbichler, der als Neuerwerbung aus Südkorea gekommen war, wurde nach dreiwöchiger Quarantäne per Auto von Schanghai nach Chengdu chauffiert. Er durfte es während der 20-stündigen Fahrt nicht einmal beim Tankstopp verlassen.

Panikartig wurde Chengdus Kader trotz Negativ-Tests von einer Quarantäne in die nächste verbannt. Oder isoliert zum Training auf eine Insel geflogen. Obwohl es in einer Woche im 1,4-Milliarden-Reich weniger Infizierte gab als täglich in Österreich.