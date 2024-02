Wiener Sport-Club: Rückkehr zur Mannschaft nach schwerem Unfall

Der Unfall von Philip Dimov hatte den Wiener Fußball im vergangenen Herbst in Atem gehalten. Der Kapitän des Wiener Sport-Club war im Spiel der Regionalliga Ost gegen TWL Elektra am 14. Oktober mit einem Gegenspieler so schwer kollidiert, dass er mit dem Hubschrauber ins Spital geflogen werden musste.

Dort war der Defensivspieler zehn Tage im künstlichen Tiefschlaf gelegen, ehe die Botschaft der Erleichterung kam: "Dimi hat heute Nachmittag die Augen geöffnet, er ist wach und ansprechbar", schrieb der Wiener Sport-Club am 24. Oktober. Von nun an begann für den 33-Jährigen die Reha.