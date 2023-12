Nach Schock-Szene und Koma: Weihnachtswunder um Sport-Club-Spieler

Erinnerungen an den Unfall hat der Verteidiger bis heute keine: "Ich weiß es nur von Erzählungen. Nach dem Koma waren meine Liebsten um mich herum und es kam fast alles stückweise zurück." Derzeit ist Dimov voll auf die Reha und seinen Alltag konzentriert. "In solchen Lebenssituationen braucht man sehr, sehr viel Geduld und ein stabiles Umfeld", so Dimov. Und: "Aufgeben ist natürlich keine Option."