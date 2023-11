Nach Schock-Szene und Koma: Sport-Club-Spieler verließ Intensivstation

Knapp eineinhalb Monate ist es her, dass Sport-Club-Verteidiger Philip Dimov mit einem Gegenspieler zusammenstieß und danach mit einer blutenden Kopfwunde und offenbar bewusstlos auf dem Rasen liegen blieb. Der 33-Jährige musste per Rettungshubschrauber ins AKH gebracht werden, lag in der Folge zehn Tage lang im künstlichen Tiefschlaf.

➤ Mehr lesen: Das Wunder beim Sport-Club: Philip Dimov aus dem Koma erwacht