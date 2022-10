Wiener Derby: Rapid meldet ausverkauftes Stadion gegen die Austria

"Das wird geil!"

Die Formkurve der Rapidler zeigte zuletzt nach oben (5:0 in Tirol), die Austria erholt sich noch von ihrem 0:3 daheim gegen Sturm Graz. Schon in der Vorbereitung merkten die Spieler den zusätzlichen Nervenkitzel, wie Rapid-Doppeltorschütze Guido Burgstaller nach dem Spiel in Innsbruck zugab: "Da kribbelt es schon am ersten Trainingstag. Das wird geil", sagte der Kärntner voller Vorfreude.