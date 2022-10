Sturm feiert "big points", die Austria hadert

Ilzer schwärmte nach dem Sonntag-Schlager über das Gesehene. Sturms Coach sprach von „atemberaubenden“ ersten 45 Minuten, die ihm „ein bisschen das Stimmvolumen gekostet“ hätten. Seine Elf musste kämpfen, überstand eine kritische Phase aber ohne Rückschlag. Ein Matchwinner sah die eigene Leistung kritisch. Jörg Siebenhandl führte die Leistungssteigerung nach Seitenwechsel an. „Da haben wir unser Spiel wieder durchgezogen“, meinte der erneut unbezwungene Torhüter, den der Blick auf die Tabelle freute. Zwei Punkte fehlen den Grazern nur auf Salzburg. Ob Sturm den Serienmeister zum Nachdenken bringen will, wurde Siebenhandl gefragt. „Nachdenken können sie ruhig, das schadet ihnen nicht“, meinte er mit einem verschmitzten Lächeln.

Sein Trainer wollte auf einen möglichen Zweikampf mit dem Titelträger nicht so wirklich eingehen. „Ich spreche es nicht aus, wo ich mich am liebsten sehe, weil dann wird es wieder falsch interpretiert“, meinte Ilzer. Um doch darauf hinzuweisen, „dass natürlich jeder Trainer gerne ganz oben stehen würde“. Beim Vizemeister gelte es in erster Linie aber, den Fokus auf die Weiterentwicklung nicht zu verlieren. „Wir müssen im Moment des Erfolges dranbleiben. Oft wird man nachlässig. Die anderen schlafen nicht“, betonte Ilzer. Er sprach deshalb von „big points“, die man in Wien geholt habe.