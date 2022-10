Altach verlässt das Tabellenende, Last-Minute-Sieg von Klagenfurt

SCHAUPLATZ HARTBERG

Austria Klagenfurt hat indes in einem packenden Duell beim TSV Hartberg den dritten Auswärtssieg in Serie gefeiert. Die Truppe von Peter Pacult setzte sich am Sonntag dank eines Last-Minute-Handelfmeters von Andy Irving (93.) mit 3:2 (2:1) in der Oststeiermark durch. Zuvor hatten Florian Rieder (3.) und Nicolas Wimmer (45.+5) die Kärntner zweimal in Führung gebracht.