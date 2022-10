Spektakel in Wien: Sturm Graz feiert klaren Sieg bei der Austria

Es waren die Gäste aus Graz, die den ersten Akzent setzten, als Hierländer ideal Ajeti in die Tiefe schickte, der scheiterte an Austria-Goalie Früchtl (4.). Zehn Minuten später sahen die Fans eine Kopie der Aktion, diesmal mit Erfolg. Prass brachte Ajeti in Position, der diesmal wieder aus spitzem Winkel zum 1:0 traf. Sturm wirkte in einer intensiven Partie zunächst gefährlicher. Affengruber hätte nach einem Eckball per Kopf den zweiten Treffer erzielen müssen – eigentlich.