Wie die Wiener Austria die letzte Hürde in Hartberg nehmen will

In der Steiermark fällt am Dienstag (19 Uhr/live Sky) der finale Vorhang dieser Fußball -Bundesliga-Saison. Im Europacup-Play-off-Rückspiel zwischen Hartberg und der Wiener Austria wird der letzte internationale Startplatz vergeben, beide Teams wollen nun die Saisonernte einfahren. Die Veilchen haben sich im Hinspiel mit einem 2:1-Heimsieg einen Vorteil erarbeitet.

„Wir werden jetzt hoffentlich auswärts noch einen drauflegen“, sagte Austria-Verteidiger Johannes Handl. Die Hartberger haben etwas dagegen. „Die Ausgangssituation ist nicht so, wie wir uns das gewünscht haben. Aber es sind vier Halbzeiten zu absolvieren und erst zwei sind gespielt. Wir müssen unser Spiel adaptieren“, erklärte Hartberg-Coach Markus Schopp. „Es wird nur an uns liegen, wie sehr wir den Gegner bearbeiten und ihn an seine Grenzen bringen.“

Austrias Interimscoach Christian Wegleitner muss auf Lukas Galvao, Marvin Martins und Romeo Vucic verzichten, Reinfried Ranftl steht zumindest wieder im Kader. Dass seine Mannschaft ein Spiel mehr in den Beinen hat, will Wegleitner nicht überbewerten.