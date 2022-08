Wieder Ärger um Ronaldo: Ist er bei ManUnited wirklich "glücklich"?

Englischen Medienberichten zufolge soll Ronaldo am Sonntag bei einem Testspiel schon vor dem Abpfiff das Stadion verlassen haben. Der Portugiese hatte gegen den spanischen Klub Rayo Vallecano in der ersten Halbzeit gespielt, war dann aber in der Pause von Trainer Erik ten Hag ausgewechselt worden. Von Fans aufgenommene Bilder sollen den Portugiesen beim Verlassen des Stadions während der laufenden Partie zeigen.