Wer schafft es wie in die Top 6? Die Punkt-vor-Strich-Rechnung

Bisher haben 29 Punkte immer gereicht. In der vierten Ausgabe mit dem neuen Ligaformat könnten aber sogar 30 Zähler zu wenig sein: Die Hürde in die Meistergruppe ist so hoch wie noch nie, der Weg dorthin noch komplizierter. Denn erstmals ist die Ausbeute in den direkten Duellen wichtiger als das Gesamt-Torverhältnis, deshalb ist der LASK bereits aus dem Rennen.

Und es gibt – zum ersten und letzten Mal – auch noch den Faktor Auswärtstor im direkten Duell.