ÖFB-U21-Teamspieler Vesel Demaku vor einem Wechsel zu Sturm

In der Bundesliga steht die Entscheidung zwischen Meister- und Quali-Gruppe an. Für heuer besonders viele Spieler mit auslaufenden Verträgen steht die Zeit der Entscheidung über einen Transfer an.

Traditionell früh dran bei seinen Planungen ist Andreas Schicker. Auch 2022 kann der Sportchef von Sturm einen gewünschten Spieler zeitig von einem Wechsel nach Graz überzeugen.

Laut KURIER-Informationen hat sich U-21-Teamspieler Vesel Demaku entschieden, ablösefrei von der Austria zu Sturm zu wechseln.

Der derzeit angeschlagene Mittelfeldmotor ist ein alter Bekannter von Trainer Christian Ilzer: In der Zeit in Favoriten arbeitete der Steirer mit dem 22-Jährigen.

Viel Erfahrung

Demaku ist schon früh als laufstarker defensiver Mittelfeldspieler aufgefallen, der in der Sturm-Raute auch auf den Halbpositionen zum Einsatz kommen könnte.

Obwohl Schulterprobleme die Karriere gebremst haben, kann der geborene Niederösterreicher mit Wurzeln im Kosovo auf bereits 73 Profieinsätze für die Austria und 14 U-21-Teamspiele verweisen.

Vor den fünf Jahren in Violett war Demaku im Nachwuchs von Rapid, Admira und Salzburg tätig.