Wie "Fußball-Gott" Messi Argentinien ins WM-Viertelfinale führte

Scaloni schaffte das perfekte Umfeld für den Superstar. Im ersten Kader verzichtete er noch in Absprache mit Messi auf den Superstar und wollte erst die Mannschaft bauen. Als Messi dann dazu kam, hat vieles funktioniert. „Ich habe gegen die Besten der Welt gespielt, gegen Spieler, die mit ihm verglichen werden. Aber was Leo in einem Team auslöst, durch seine bloße Präsenz, das geht über jedes bekannte Maß hinaus“, begründete der Coach.

In Katar nimmt die Verehrung schon überirdische Dimensionen an. Fast 90 Prozent der knapp 45.000 Zuschauer im Achtelfinale trugen himmelblau und weiß. Und fast alle Trikots hatten die Nummer 10 am Rücken.