Superstars Mbappé und Giroud schießen Frankreich ins WM-Viertelfinale

Die Franzosen kamen in diesem Moment mit einem blauen Auge davon und machten es kurz darauf selbst besser. Ein Pass von Mbappé in die Tiefe und ein Lauf von Giroud eben dorthin und der tiefe Block der Polen war ausgespielt. Der Milan-Stürmer brachte den großen Favoriten mit seinem 52. Tor im Team in Führung (44.).