Historischer Messi führt Argentinien ins WM-Viertelfinale

In Minute 35 legte sich Messi den Ball zurecht. Seine Freistoßflanke wurde abgefangen, kam aber wieder an den rechten Flügel. Messi spielte erneut, diesmal flach, ins Zentrum und lief in den Strafraum. Über Otamendi kam das Spielgerät erneut zur Nummer 10. Eine lockere Ballannahme inmitten von sechs Australiern, ein präziser Schuss, und die erste Chance war verwertet.

Geniestreich

Das 1:0 war nicht nur das 789. Profi-Tor in Messis Karriere, sondern auch sein erstes in einer K.-o.-Phase bei einer WM und in der fünften Endrunde sein neunter Treffer. Damit liegt Messi nun vor Diego Maradona.

Nach 50 Minuten brachte Teamchef Scaloni mit Martinez von Manchester United einen weiteren Innenverteidiger – sicher ist sicher. Auf Nummer sicher hätte bei einem Rückpass auch Goalie Ryan gehen sollen. Doch der Australier wollte dribbeln, Alvarez war schneller und rollte den Ball ins Tor – 2:0 (57.).

Mit der ersten Chance gelang Australien das 2:1. Ein Fehlschuss von Joker Goodwin wurde genau ins Eck abgefälscht (77.). Bei einem Solo von Behich war das 2:2 möglich (81.), in Minute 97 für Kuol sogar ganz nahe. Doch es gab schließlich den verdienten Sieger – im Viertelfinale wartet der Klassiker gegen die Niederlande.