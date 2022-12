WM-Achtelfinale live: So steht es bei Niederlande gegen die USA

Kamerun hatte ohnehin nur Außenseiterchancen auf den Achtelfinal-Platz neben Brasilien. Denn es waren die Schweizer, die den Aufstieg in dieser Gruppe am letzten Spieltag in der eigenen Hand hatten. Allerdings machten sie gegen Serbien nicht den Eindruck, dass sie den dafür benötigten Sieg auch unbedingt wollten: Aktiver waren die Serben, die die letzte Chance nutzen wollten, Zivkovics Weitschuss ging aber an die Stange (11.). Aus heiterem Himmel kamen die Schweizer zur Führung: Pavlovic, der Salzburg-Verteidiger war zuletzt angeschlagen, legte einen Stanglpass für Sow auf, der Shaqiri bediente, der einschoss (20.).