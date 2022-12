So steht's zwischen Schweiz und Serbien im Duell um den Aufstieg

Welcher Gruppe-G-Teilnehmer folgt Brasilien ins Achtelfinale? Das ist die Frage vor der letzten Runde am Freitag. Die beste Ausgangslage hat die Schweiz, die sich mit einem Sieg gegen Serbien alle Blicke auf das Parallelspiel ersparen wĂŒrde. Das Spiel ist ein politisch aufgeladenes DĂ©jĂ -vu des WM-Duells vor vier Jahren, als Granit Xhaka und Xherdan Shaqiri ihre Tore mit einer pro-albanischen Geste feierten.

Es sei ein Spiel wie jedes andere auch, „eines wie jenes gegen Kamerun und jenes gegen Brasilien“, betonte Xhaka. Was aber freilich nicht stimmt. 2018 in Kaliningrad hatten die beiden Söhne beim Torjubel mit ihren HĂ€nden den Doppeladler geformt, also jenes Symbol, das die albanische Flagge ziert. GegenĂŒber Serbien, das die Abspaltung des mehrheitlich von ethnisch albanischer Bevölkerung bewohnten Kosovo bis heute nicht anerkennt, war das ein eindeutiger Affront.