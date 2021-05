Wie die britische Regierung beim lukrativen TV-Vertrag half

Auch für einige Trainer enthält der neue TV-Vertrag eine gute Nachricht: BT Sport kündigte an, das Spiel am Samstagmittag auf eine Anstoßzeit am Abend zu verschieben, wenn ein beteiligter Klub am vorangegangenen Mittwochabend noch in der Champions League gespielt hat. Um die 13.30-Uhr-Partie am Samstag war in dieser Saison ein heftiger Streit entbrannt. Allen voran Liverpool-Trainer Jürgen Klopp hatte BT Sport deswegen immer wieder scharf kritisiert.