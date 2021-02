Wie die Austria am Mittwoch Salzburg besiegen will

Die Austria hat das Erreichen der Top 6, die für die Teilnahme an der Meistergruppe garantieren, noch nicht aus den Augen verloren. Jeder Punkt in Salzburg wäre ein Bonus in der violetten Rechnung, denn die wirklich wichtigen Spiele folgen danach gegen den WAC, Hartberg und St. Pölten. Stöger sieht seit Wochen Fortschritte im Teamgefüge. „Ich sehe, dass es funktioniert und dass sich einiges entwickelt hat.“

Auch abseits des Rasens entwickelt sich bei der Austria etwas, Vertreter des möglichen Investors aus dem Osten Europas weilten zuletzt zum wiederholten Male in der Generali-Arena zwecks intensiver Gespräche. Es scheint möglich, dass noch in dieser, aber spätestens in der kommenden Woche offiziell der Doppelpass verkündet wird. Die Zeit drängt für die Veilchen, um die nötigen Unterlagen für die Erteilung der Lizenz vorlegen zu können.

„Es ist ein bisschen eine komische Situation gegen den gleichen Gegner in zwei Bewerben. Wir müssen bereit sein für einen starken Kampf“, sagt Salzburg-Trainer Jesse Marsch vor dem Wiedersehen. Der Amerikaner setzt weiter auf eine stabilere Defensive. „Unsere Siege zuletzt waren souverän. So sind wir schwer zu knacken“, weiß Goalie Cican Stankovic.