Heimsieg gegen die Austria: Salzburg setzt die Cup-Serie fort

Martel räumte vor der Abwehr alles weg, was da von Salzburg so kam – auch wenn nicht immer mit regelkonformen Mittel. Dazu kam, dass die Salzburger zu viele Fehlpässe begingen und so die eine oder andere erfolgversprechende Angriffsaktion selbst zunichtemachten.

Erst eine Einzelaktion und Glück im Abschluss brachten dem Cup-Titelverteidiger eine Pausenführung: Koita dribbelte sich in die Mitte, seinen Schuss lenkte Schösswendter ins Tor ab (40.).