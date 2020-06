Kuljic gibt Beteiligung an Spielmanipulation zu

Im österreichischen Fußball-Wettskandal dürften die Ermittlungsbehörden einen Schritt weitergekommen sein: Wie die Oberösterreichischen Nachrichten (Donnerstag-Ausgabe) berichteten und die Staatsanwaltschaft Graz bestätigte, hat Ex-Teamspieler Sanel Kuljic eine Beteiligung an Spielmanipulationen zugegeben. Außerdem wurde ein weiterer mutmaßlicher Hintermann von Deutschland ausgeliefert.

Der in U-Haft sitzende ehemalige Spieler der SV Ried, der von dem - mittlerweile wieder enthafteten - Dominique Taboga belastet worden war, gab laut Zeitung in einem Verhörprotokoll vom Jänner zu, an der Manipulation von drei Spielen ( SV Ried - DSV Leoben am 13.5.2005, Kapfenberg - Salzburg am 17.3.2012 und Wacker Innsbruck - Kapfenberg am 31.3.2012) beteiligt gewesen zu sein und von einer Manipulation ( Grödig - Kapfenberg am 31.8.2012) gewusst zu haben.