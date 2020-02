Wegen Coronavirus: Mit Mundschutz im Fußballstadion

Spiele vor leeren Rängen?

Aber auch in den Stadien, in denen doch der Ball rollte, herrschte größte Vorsicht. So waren beim Spiel Roma - Lecce (4:0) auf den Tribünen des Stadio Olimpico etliche Fans zu sehen, die sicherheitshalber einen Mundschutz trugen. Derweil wird in Italien bereits darüber nachgedacht, die kommenden Spiele unter Ausschluss der Öffentlichkeit auszutragen. Am kommenden Sonntag findet der Schlager Juventus Turin gegen Inter Mailand statt.