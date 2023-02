Wechsel-Posse: Warum Ex-Real-Star Isco doch nicht in Berlin landete

Als sich der Transfer am Montag konkretisierte und Isco am Dienstag tatsächlich den Medizincheck absolvierte, kamen sich viele Union-Fans vor wie in einem Videospiel. Einer der spektakulärsten Transfers der jüngeren Bundesligageschichte bahnte sich an – und platzte ebenso spektakulär.

„Wir hätten Isco gerne bei uns gesehen, aber wir haben unsere Grenzen. Diese wurden heute entgegen der vorherigen Absprachen überschritten, deshalb kommt der Transfer nicht zustande“, sagte Unions Manager Oliver Ruhnert. Will heißen: Isco habe plötzlich mehr Geld gefordert als ursprünglich vereinbart.

Kein Rahmenabkommen

Bei den Beratern des Spaniers klingt das genau entgegengesetzt. „Wir mussten im Verlauf der Gespräche feststellen, dass unser Verhandlungspartner nicht mehr bereit war, sich in dem ursprünglich besprochenen Rahmen zu bewegen“, zitiert die „Bild“ die Agentur Gestifute des berühmten portugiesischen Beraters Jorge Mendes, der auch Ronaldo vertritt.