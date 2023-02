Rekord-Wechsel zum Abschluss: Der Transferwahnsinn der Premier League

Am Dienstag konnten die Klubs in den großen Ligen (in Österreich läuft die Transferzeit bis 6. Februar) in diesem Winter ein letztes Mal tief in die Tasche greifen. Chelsea hat in diesem Winter fast 330 Millionen Euro in neue Spieler gesteckt. Allein der kaum bekannte Ukrainer Mykhailo Mudryk kostet bis zu 100 Millionen. Zudem holten die Londoner kurz vor knapp noch Enzo Fernandez von Benfica Lissabon. Der 22-jährige Argentinier und Weltmeister kostet 121 Millionen Euro, britischer Rekord.